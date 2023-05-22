На Кубани отремонтируют линию электропередачи протяженностью 40 километров

В этом году в Краснодарском крае отремонтируют высоковольтную воздушную линию 110 кВ «Новолабинская — Кореновская — Тяговая» протяженностью 40 км. Специалисты обновят стратегически важный участок для двух районов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил вице-губернатор Андрей Прошунин, ремонт объекта позволит повысить надежность электроснабжения около 60 тыс. потребителей и 110 социально-значимых объектов. Среди них больницы, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, школы и детские сады.

На линии уже установили новую опору. Всего на объекте заменят более 700 устаревших фарфоровых изоляторов на современные из закаленного стекла. Они наиболее прочные и устойчивые к перепадам температур и воздействию окружающей среды. Кроме того, они не нуждаются в периодических испытаниях. Также на них можно обнаружить повреждения без специальной диагностики. Завершить работы планируют в сентябре 2023 года.

Татьяна Ручкина

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