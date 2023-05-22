Нижегородская область увеличивает резервный фонд почти на 2 млрд рублей

Майские поправки в бюджет Нижегородской области предусматривают увеличение объема резервного фонда правительства на 1,99 млрд руб., в том числе его пополнят за счет возврата юрлицами неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в сумме 1,4 млрд руб. Объем резервного фонда в регионе сейчас составляет более 12 млрд руб.

По словам заместителя министра финансов Нижегородской области Андрея Чечерина, средства фонда пойдут, в том числе, на непредвиденные расходы в случае возникновения лесных пожаров или внеплановых работ при подготовке к отопительному сезону. «В прошлом году все лесные пожары тушили за счет резервного фонда», – отметил он.

Также из средств резервного фонда софинансируются различные инвестиционные проекты в случае выделения на них средств из федерального бюджета. В этом аспекте довольно солидная финансовая подушка, по словам председателя бюджетного комитета заксобрания Александра Шаронова, идет на благо и помогает исполнительной власти оперативно решать вопросы развития Нижегородской области.

Вероятно, средства резервного фонда тратятся регионом и на помощь Донецкой народной республике, в частности, на восстановление инфраструктуры подшефного города Харцызска. Однако в правительстве и заксобрании не комментируют источники расходов на эти цели. Губернатор Глеб Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что Нижегородская область потратила 2,1 млрд руб. на восстановление Харцызска в ДНР.

Иван Сергеев