В Грузии опровергли информацию о запуске морских перевозок из Батуми в Новороссийск

Агентство морского транспорта Грузии опровергло запуск грузоперевозок в Новороссийск через порт Батуми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

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«Распространенная отдельными СМИ Армении информация о начале регулярных морских перевозок с апреля текущего года между Батуми и российским городом Новороссийском интерпретирована и не соответствует действительности»,— сказано в сообщении.

В агентстве отметили, что в апреле действительно были организованы две грузоперевозки, но это были коммерческие рейсы корабля Haci Musa Ucak под флагом Палау. Ведомство подчеркивает, что такие перевозки происходят систематически, однако рейс не являлся регулярным. Компания — владелец корабля не находится под санкциями, а груз был транзитным и направлялся получателям в Армении.

22 мая пресс-служба Минэкономики Армении заявила о запуске грузового маршрута из Армении в Россию транзитом через грузинский порт Батуми. Информацию об этом распространили местные СМИ.

Татьяна Ручкина

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