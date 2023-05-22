«Снижение ставок всегда фактически приносит в бюджет больше налогов»

Минфин России доработал новые правила уплаты НДФЛ гражданами, более полугода работающими из-за рубежа на российские компании. С 2024 года доходы, полученные как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам, будут облагаться по ставке 13%. Руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер» Вера Сиренко уверена, что принятие поправок в Налоговый кодекс РФ уравняет права налогоплательщиков, находящихся в стране и за ее пределами, и приведет к увеличению поступлений в бюджет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Сиренко

Фото: предоставлено автором Вера Сиренко

Фото: предоставлено автором

«Долгое время по настоящий момент возможность взимания налога и его ставка зависели от двух факторов: является ли физлицо налоговым резидентом РФ и кто является источником получения им дохода. Если физлицо является налоговым резидентом РФ, то налог составляет 13–15% независимо от того, от кого он получал доход. А вот с теми, кто уехал и через 183 дня перестал быть налоговым резидентом РФ, но при этом продолжал получать доход от российских компаний, возникал вопрос, так как такие сотрудники налоги уже не уплачивают. По действующему законодательству, если сотрудник получает доход не на территории России, то и источник считается находящимся за пределами РФ. При этом получается, что компания продолжает работать на территории нашей страны, однако она не считается источником, находящимся в РФ, для ее сотрудника, проживающего длительно за границей.

Законопроект дополняет, что считать доходом, полученным от источников в России. К ним также будут относиться доходы, если налогоплательщик — налоговый резидент РФ или доходы получены на счет в банке, который находится на территории РФ, а также если источником выплаты доходов является российская компания.

Еще одно важное изменение, которое несет законопроект,— это налоговая ставка. На сегодняшний момент для налоговых нерезидентов РФ действует ставка НДФЛ 30%. Законопроектом предлагается установить единую ставку НДФЛ 13–15% для всех, независимо от того, является ли сотрудник российской компании налоговым резидентом РФ или длительно проживает за границей.

На самом деле оба изменения достаточно логичны, разумны и весьма актуальны. Первое изменение признает выплаты, полученные физлицом от российских компаний, доходом, полученным от источника, находящегося в РФ. А значит, все сотрудники одной компании будут платить одинаковый налог, даже те, кто находится за пределами страны.

Второе изменение уравнивает налоговую нагрузку. Как показывает практика, снижение налоговых ставок всегда фактически приносит в бюджет больше налогов, так как выводит из тени налоговые схемы и делает их экономически нецелесообразными. Более того, такое решение снижает административно-контрольную нагрузку на фискальные органы и, что немаловажно, снимает ряд проблем у работодателей. Законодательно работодатель не может контролировать местонахождение сотрудника, а сотрудник не обязан предоставлять ему такие документы, если работа осуществляется удаленно. В связи с этим ранее возникало много спорных моментов, перерасчетов налогов, сдача дополнительной отчетности. Внесение таких изменений в Налоговый кодекс не только значительно облегчит всем работу, но и принесет дополнительные доходы в бюджет.

Положительно это отразится и на бюджете Краснодарского края, ведь практически в половине компаний Краснодарского края есть сотрудники, работающие в дистанционном формате. Стоит отметить, что НДФЛ занимает лидирующую позицию в формировании доходов нашего региона и составляет порядка 40% от него. Поэтому пополнение бюджета края напрямую зависит от утверждения законопроекта по внесению изменений в НК РФ».

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