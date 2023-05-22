В Пермском крае сошел с рельсов грузовой вагон

Сегодня в 17 часов местного времени на перегоне Ергач - Иренский участка Пермь-Сортировочная - Кузино Свердловской железной дороги произошел сход порожнего вагона грузового поезда, сообщает пресс-служба СвЖД.

Пострадавших в ходе инцидента нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд, уточняет пресс-служба дороги.

На движение поездов по перегону инцидент не повлиял: габарит соседнего пути не нарушен, по нему временно организован пропуск составов в обоих направлениях, уточняется в сообщении.