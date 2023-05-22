Фестиваль «Горький +» пройдет в Нижнем Новгороде с 6 по 9 июля

В Нижнем Новгороде с 6 по 9 июля пройдет фестиваль искусств «Горький +», посвященный творчеству писателя Максима Горького. Об этом сообщил народный артист России и художественный руководитель мероприятия Евгений Миронов на пресс-конференции ТАСС. Также фестиваль пройдет в Казани и Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В каждом городе фестиваля запланировано более 70 мероприятий: выставки, лекции, концерты, спектакли, театральные лаборатории и кинопоказы. В частности, в Нижнем Новгороде пройдет дискуссия «Несвоевременный человек». Аудиальный проект, посвященный Максиму Горькому и его рассказам, пройдет в кабинке канатной дороги.

В 2023 году отмечается 155-летие со дня рождения драматурга. Предшественником фестиваля «Горький +» стал «Горький в Парке Горького». Он прошел в Москве в сентябре 2022 года и собрал более 20 тыс. посетителей.