Кассация отменила приговор избившему до смерти волгоградского риелтора Арсену Мелконяну

Четвертый кассационный суд отменил обвинительные приговоры Арсену Мелконяну, его сестре Анне Мелконян и ее мужу Арману Смбатяну. Решение коллегии под председательством Игоря Коняева опубликовано в картотеке дел инстанции.

Суд пришел к выводу о том, что при рассмотрении дела были допущены ошибки, из-за которых приговор не может считаться правомерным. Дело вернули на повторное рассмотрение в Волгоградский областной суд. Защита подала апелляцию 16 марта, решение вынесли 4 мая.

Сейчас Арсен Мелконян находится в СИЗО. После получения помилования за участие в СВО мужчина вновь попал в поле зрения правоохранителей. Волгоградца подозревают в рассылке сообщений с угрозами бывшей жене, несовершеннолетней дочери и судье, вынесшей обвинительное решение по делу о закончившемся летальным исходом избиении риелтора Романа Гребенюка после ссоры с Анной Мелконян в родительском чате.

Дарья Васенина