Воронежская ГК «Развитие» стала строить больше, а продавать меньше

Крупный застройщик Воронежской области ГК «Развитие» Сергея Гончарова за год снизила объемы распроданного жилья с 233 тыс. кв. м в мае 2022 года до 184 тыс. кв. м к маю 2023 года — 37% от продаваемых квартир. Это следует из данных «Дом.РФ».

Таким образом, при наращиваемых объемах строящегося жилья, которые на данный момент оцениваются в 505 тыс. кв. м, «Развитие» увеличивает долю нераспроданных квартир. Сейчас она составляет 53% (265 тыс. кв. м), тогда как годом ранее — 38% (176 тыс. кв. м).

Вместе с тем «Развитию» удалось нарастить объем привлеченных от граждан средств с 12 млрд руб. в мае 2022 года 12,68 млрд руб. к маю 2023 года за счет увеличения стоимости квадратного метра. За год в «Развитии» средняя стоимость жилья увеличилась с 51,6 до 68,8 тыс. руб. за кв. м.

Доля ГК «Развитие» на местном рынке новостроек оценивается в 26,4%. Группой возводится 21 многоквартирный дом на 12668 квартир.

Почему суд отказал «Развитию» в строительстве внутри дорожной развязки, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий