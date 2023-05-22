В Ярославле установили тактильную копию церкви Ильи Пророка

В Ярославле на Советской площади у церкви Ильи Пророка появилась миниатюрная тактильная модель храма. Об этом сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Модель объекта, воспроизведенная с мельчайшими деталями, установлена по проекту «Особый взгляд на Золотое кольцо». Она поможет людям с нарушениями зрения познакомиться с храмом.

«Храм Ильи Пророка - четвертая тактильная модель наших памятников архитектуры. Два макета установлены в Угличе, один в Ростове. В планах установить тактильную модель в Переславле-Залесском»,— написал господин Евраев.

Алла Чижова