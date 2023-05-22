На Кубани запрещено запускать любые беспилотные летательные аппараты

В краснодарском крае введен временный запрет на запуск любых беспилотных летательные аппаратов, сообщает портал администрация и городская Думы Краснодара. Запрет является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. За его нарушение предусмотрен административный штраф.

Мера объясняется усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в крае.

Жителей Краснодара призывают сообщать о замеченных беспилотниках по телефону «112» или в дежурные службы территориальных подразделений МВД и ФСБ России.

Сергей Иванов