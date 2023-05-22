Курганскую область покидают пожарные из других регионов и авиация МЧС

В Курганской области стабилизировалась обстановка с природными пожарами. В связи с этим Зауралье покидают авиация и сотрудники МЧС России из соседних регионов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

22 мая к местам постоянной дислокации отправились аэромобильные группировки МЧС России по Пермскому краю, Башкирии и Удмуртии. Ранее уехали специалисты из Челябинской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Уральского учебно-спасательного и Ногинского спасательного центров.

Всего бороться с масштабными пожарами сотрудникам курганского МЧС помогали более 300 человек и 40 единиц техники из других регионов. Общая группировка сил и средств превышала 1,2 тыс. человек и 300 единиц техники. В целом удалось спасти более 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным МЧС России, за время пожаров, случившихся в Курганской области в конце апреля и начале мая, сгорели более 600 домов в восьми населенных пунктах. Пострадал 31 человек, из которых 12 погибли. Без жилья остались более 2,7 тыс. зауральцев.

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