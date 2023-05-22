В Нижнем Новгороде простятся с политиком Евгением Крестьяниновым

Прощание с политиком Евгением Крестьяниновым состоится 23 мая на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода в 11:00, сообщили в пресс-службе заксобрания Нижегородской области. Господина Крестьянинова похоронят на кладбище Марьина Роща.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель областного совета народных депутатов Евгений Крестьянинов – на фото справа. 1993 год

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Председатель областного совета народных депутатов Евгений Крестьянинов – на фото справа. 1993 год

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Евгений Владимирович стоял у истоков новой нижегородской политической системы, создал Малый совет народных депутатов, который в 1994 году создал основные положения о законодательном собрании Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Евгений Крестьянинов родился 12 июля 1948 года в Горьком. Окончил университет им. Н.И. Лобачевского. В 1990 году был избран депутатом Горьковского областного совета народных депутатов, в 1991 году – председателем Нижегородского областного совета, был депутатом Совета Федерации и полномочным представителем президента РФ в Нижегородской области.

Евгений Крестянинов скончался 21 мая на 75-м году жизни.

Владимир Зубарев