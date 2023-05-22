Торги на содержание трассы М-5 в Челябинской области приостановили по жалобе

Аукцион на содержание участка трассы М-5 в Челябинской области приостановили из-за жалобы ООО «Лидер» (Москва) в ФАС России на необоснованно высокую начальную цену контракта — 1,1 млрд руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Условия контракта предполагают содержание и ремонт участка автодороги протяженностью 361,2 км, проходящего через Челябинскую область и Башкортостан. Эта территория относится к III дорожно-климатической зоне. Как указал заявитель в жалобе, заказчик аукциона установил завышенную для такой территории начальную цену контракта.

«В целях недопущения ограничения количества участников закупок на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в РФ в письме ФАС России от 24.04.2020 № ИА/35241/20 изложена позиция по вопросу формирования лота при проведении таких закупок. В соответствии с ней для автодорог в субъекте РФ I–III климатической зоны начальная цена одного лота не должна превышать 1 млрд руб.», — следует из текста жалобы.

Срок выполнения работ по содержанию участка трассы М-5 установлен с июля 2023 по июнь 2025 годов.