Главу КФХ в Татарстане обвинили в мошенничестве и подделке документов

В Татарстане 28-летний глава одного из КФХ Мамадышского района (название и имя не упоминаются) предстанет пере судом. Его обвиняют в мошенничестве, подделке документов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает СКР по региону.

В 2018 году обвиняемый получил грант по программе поддержки начинающих фермеров на строительство фермы. Позже, как утверждает следствие, для вывода части денег он договорился со знакомой предпринимательницей, изготовив ей поддельные документы на поставку ею в КФХ товарно-материальных ценностей на 319 тыс. руб. После этого на счет последней перевели деньги, та обналичила средства и передала главе хозяйства, а он распорядился ими по собственному усмотрению.

Осенью 2018 года мужчина таким же способ вывел со счета 339 тыс. руб.

"Ъ-Казань"