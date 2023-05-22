В Ярославле выявлен клещевой энцефалит

В Ярославле местную жительницу укусил клещ с вирусом клещевого энцефалита. Об этом сообщила главный врач «Клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» Наталья Даниленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Практически каждый 3-й клещ, которых исследует наша Централизованная лаборатория, заражен боррелиями. С начала сезона наши специалисты обследовали уже более 2 тыс. клещей. И вот впервые в этом году попался с вирусом клещевого энцефалита. Поймала его ярославна в Заволжском районе. Теперь женщину будут наблюдать врачи»,— написала госпожа Даниленко.

Алла Чижова