Футболист ФК «Урал» Ибраима Сиссе вызван в национальную сборную Гвинеи на международные матчи

Полузащитника футбольного клуба «Урал» Ибраима Сиссе вызвали в национальную сборную Гвинеи на международные матчи, сообщили в пресс-службе ФК. Сборная Гвинеи в середине июня сыграет с Египтом в рамках квалификации Кубка африканских наций и проведет товарищеский матч с Бразилией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Как сообщили в ФК, 14 июня сборная Гвинеи сыграет с Египтом, а 17 — с Бразилией. «В клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) пришло письмо о вызове игрока в расширенный состав команды»,— сказано в сообщении.

Полузащитник Ибраима Сиссе подписал контракт с ФК «Урал» в сентябре 2022 года. На юношеском и молодежном уровне футболист играл за Бельгию, где он родился, но во взрослом футболе он выбрал Гвинею.

Напомним, 21 мая ФК «Урал» сыграл с самарским клубом «Крылья Советов» в 28 туре РПЛ. Матч проходил на стадионе «Солидарность Самара Арена» и закончился со счетом 3:0 (1:0). ФК «Урал» занимает 11 место, у него 30 очков. «Крылья Советов» на 12 месте, у них 29 очков. 27 мая ФК «Урал» проведет матч 29 тура РПЛ в гостях у «Химок».

Полина Хабарова

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