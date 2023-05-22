В Адыгее на психиатра-нарколога районной больницы завели уголовное дело о служебном подлоге

На психиатра-нарколога Красногвардейской центральной районной больницы завели уголовное дело о служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Врач являлся членом комиссии по проведению медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. При проверке сотрудники прокуратуры установили, что в мае 2021 года врач знал, что мужчина состоит на учете в медучреждении и по состоянию здоровья не может быть допущен к управлению транспортом. Однако по просьбе пациента он внес в его медкарту ложные сведения об отсутствии у него медицинских противопоказаний. На их основании мужчине выдали медицинское заключение, с которым он получил водительское удостоверение.

По материалам прокурорской проверки Гиагинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Адыгее возбудил и расследует в отношении врача уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный полог). Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.

Татьяна Ручкина

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