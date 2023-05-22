Смог продержится в Челябинске еще несколько дней

Министерство экологии Челябинской области объяснило «дымку» и запах гари в Челябинске и ряде городов региона природными пожарами в соседних субъектах РФ. До вечера 25 мая на Южном Урале объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе, сообщает пресс-служба ведомства.

Режим НМУ действует с 20 мая. По данным минэкологии региона, за прошедшие сутки в Челябинске были зафиксированы незначительные превышения в воздухе предельно допустимых концентраций диоксида серы, взвешенных частиц и сероводорода. В ведомстве утверждают, что промышленные предприятия города снизили объем выбросов на 15-20% и выполняют ряд других мероприятий по снижению негативного влияния на атмосферу в городе. Учитывая жаркую и безветренную погоду предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского и Тракторозаводского районов рекомендовано дополнительно снизить выбросы, а администрации Челябинска усилить полив улиц. Горожанам «в случае ощущения неприятного запаха» предлагают не открывать окна и не проветривать помещения утром, употреблять больше воды и почаще делать влажную уборку.

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