Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 2,83% в апреле

В Удмуртии годовая инфляция в апреле снизилась до 2,83% после 3,35% в марте. При этом показатель в регионе оказался выше, чем в ПФО и в целом по России — 1,43% и 2,31%. Как сообщает пресс-служба Банка России, на динамику повлияло расширение предложения и ослабление давления со стороны издержек производителей продуктов питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, в годовом сопоставлении цены на продовольственные товары снизились на 0,25%, тогда как в марте произошел рост на 3,2%. Это связано с расширением предложения, а также с ослаблением давления со стороны издержек производителей продуктов питания. В частности, замедлился рост цен на молоко и сметану, поскольку из-за прошлогоднего урожая снизились цены на зерновые и сою, а также увеличились объемы производства комбикормов.

Однако цены на непродовольственные товары в апреле повысились на 0,16% после снижения на 1,43% в марте. Это связано с частичным исчерпанием эффекта высокой сравнительной базы прошлого года. Так, в этом году стоимость бытовой техники снизилась из-за расширения параллельного импорта, однако темп оказался менее значительным, чем в апреле 2022 года.

Годовой прирост цен на услуги в Удмуртии в апреле увеличился до 12,10% после 11,66% в марте. В основном это связано с повышением издержек поставщиков отдельных услуг и ослаблением национальной валюты. В частности, из-за ослабления рубля при сохранении высокого спроса на туры ускорился годовой рост цен на путевки в Турцию.