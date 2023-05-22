Глава комитета заксобрания переходит на работу на непостоянной основе

Как стало известно «Ъ-Прикамье», председатель комитета заксобрания края по государственной политике и местному самоуправлению Александр Бойченко принял решение продолжить работу в парламенте на непостоянной основе. Заявление депутата о переходе на работу на непостоянной основе будет рассмотрено на заседании комитета в среду, 24 мая. Итоговое решение будет принято на заседании заксобрания в четверг, 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Источник в окружении парламентария объяснил его решение возросшим объемом экспертной работы Александра Бойченко на различных площадках, в том числе федерального уровня с его личным участием. При этом переход парламентария не отразится на его работе в качестве председателякомитета.

Напомним, Александр Бойченко является членом наблюдательного совета Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» — крупнейшего отраслевого объединения страны в области сбора и переработки макулатуры. Кроме того, в этом году парламентарий был назначен первым заместителем председателя Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии. В рамках этих объединений ведется работа по обеспечению перехода РФ к 2027 году на 100% переработку отходов и в два раза сокращение полигонных захоронений.

Александр Бойченко работает в Пермском крае на протяжении 25 лет. В период с 1998 по 2012 годы возглавлял одно из крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной отрасли России — Пермскую ЦБК.