Фото дня: 22 мая

Последствия наводнения в Италии, заготовка зерна в Израиле и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Берлин. Рука экоактивиста с приклеенным асфальтом Фото: Markus Schreiber / AP Фаэнца, Италия. Улица города после наводнения Фото: Michele Nucci / LaPresse / AP Мумбаи, Индия. Мусульманки на пляже Аравийского моря Фото: Rajanish Kakade / AP Модиин-Маккабим-Реут, Израиль. Ортодоксальные евреи на заготовке пшеницы Фото: Reuters / Ronen Zvulun Манила. Центральное почтовое отделение города после пожара Фото: Aaron Favila / AP Следующая фотография 1 / 5 Берлин. Рука экоактивиста с приклеенным асфальтом Фото: Markus Schreiber / AP Фаэнца, Италия. Улица города после наводнения Фото: Michele Nucci / LaPresse / AP Мумбаи, Индия. Мусульманки на пляже Аравийского моря Фото: Rajanish Kakade / AP Модиин-Маккабим-Реут, Израиль. Ортодоксальные евреи на заготовке пшеницы Фото: Reuters / Ronen Zvulun Манила. Центральное почтовое отделение города после пожара Фото: Aaron Favila / AP