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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 22 мая

Запоминающиеся кадры понедельника

Последствия наводнения в Италии, заготовка зерна в Израиле и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Берлин. Рука экоактивиста с приклеенным асфальтом

Берлин. Рука экоактивиста с приклеенным асфальтом

Фото: Markus Schreiber / AP

Фаэнца, Италия. Улица города после наводнения

Фаэнца, Италия. Улица города после наводнения

Фото: Michele Nucci / LaPresse / AP

Мумбаи, Индия. Мусульманки на пляже Аравийского моря

Мумбаи, Индия. Мусульманки на пляже Аравийского моря

Фото: Rajanish Kakade / AP

Модиин-Маккабим-Реут, Израиль. Ортодоксальные евреи на заготовке пшеницы

Модиин-Маккабим-Реут, Израиль. Ортодоксальные евреи на заготовке пшеницы

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Манила. Центральное почтовое отделение города после пожара

Манила. Центральное почтовое отделение города после пожара

Фото: Aaron Favila / AP

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Берлин. Рука экоактивиста с приклеенным асфальтом

Фото: Markus Schreiber / AP

Фаэнца, Италия. Улица города после наводнения

Фото: Michele Nucci / LaPresse / AP

Мумбаи, Индия. Мусульманки на пляже Аравийского моря

Фото: Rajanish Kakade / AP

Модиин-Маккабим-Реут, Израиль. Ортодоксальные евреи на заготовке пшеницы

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Манила. Центральное почтовое отделение города после пожара

Фото: Aaron Favila / AP

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