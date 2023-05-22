В Севастополе похоронили старшего сержанта, погибшего в ходе спецоперации

В Севастополе прошла церемония прощания со старшим сержантом, водителем автомобильного отделения взвода обеспечения танкового батальона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны Дмитрием Горбачевым. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Военнослужащий погиб в боях под Херсонской областью. Его семья живет в Севастополе, поэтому его похоронили здесь.

Дмитрий Горбачев родился в Лисичанске Луганской области. Он больше 15 лет служил по контракту в армии. В СВО участвовал с октября 2022 года. Он был командиром отделения управления мотострелковой роты, в последнее время — водителем автомобильного отделения взвода обеспечения танкового батальона.

Татьяна Ручкина

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