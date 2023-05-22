Бесхозные картины Левитана и Петрова-Водкина передали в госсобственность

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Третьяковской галереи и разрешил передать в государственную собственность картины Исаака Левитана и Кузьмы Петрова-Водкина, у которых не было владельцев и которые находились на временном хранении в музее. Карточка размещена в базе данных суда.

Во владение Третьяковской галереи переданы 73 картины, 19 произведений графики и 3 предмета скульптуры. Как сообщила представительница Третьяковки ТАСС, эти произведения находились в музее на положении временного хранения со времен СССР. После 1991 года владельцы этих картин не пришли в музей.

По условиям временного хранения музей не имеет права реставрировать произведения искусства без согласия владельцев, тогда как состояние картин со времен ухудшалось. В связи с этим музей обратился в суд, чтобы картины передали в государственную собственность.

Помимо картин Исаака Левитана и Кузьмы Петрова-Водкина государству были также переданы произведения таких художников, как Андрей Коцки, Василий Рождественский, Виктор Шаталин, Андрей Курнаков, Чара Хуммедов, Меретдурда Аннакулиев, Меретгельды Акмамедов.

Анастасия Ларина