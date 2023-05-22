Суд в Краснодаре отменил приговор по резонансному делу об убийстве риелтора в Волгограде

Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил апелляционное определение Арсену Мелконяну, которого признали виновным в убийстве риелтора Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате. Приговор отменен также в отношении его сестры и ее мужа, говорится в решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение в Волгоградский областной суд, иным составом суда»,— говорится в определении суда. Оно было вынесено 4 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Причиной стали нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, которые привели к неверному установлению фактических обстоятельств дела, что повлияло на решение вопроса о квалификации осужденных.

В 2020 году в родительском чате Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил Анну Мелконян. Волгоградские СМИ сообщали, что конфликт возник в ходе обсуждения выполнения домашнего задания детьми. Женщина пожаловалась мужу и попросила своего брата Арсена «разобраться» с мужчиной. На следующий день муж и брат Анны Мелконян подстерегли мужчину у банка в центре Волгограда и сильно избили. Роман Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался. Напавшего задержали. В марте 2022 года Центральный районный суд Волгограда приговорил Арсена Мелконяна к 11 годам лишения свободы, его сестру — к 5,5 годам за подстрекательство, а ее мужа — к 7 годам колонии за «покушение на причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщил «РИА Новости» источник в силовых ведомствах, в мае 2023 года против Мелконяна возбудили новое уголовное дело по статьям о дезорганизации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, а также об угрозе убийством в адрес судьи и еще одного человека.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram