Жители переславской деревни проголосовали против строительства дороги

В Переславле-Залесском жители деревни Криушкино проголосовали против строительства грунтовой дороги вблизи деревни и Плещеева озера. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование

Фото: Группа «Вконтакте«, «Администрация Переславля-Залесского» Голосование

Фото: Группа «Вконтакте«, «Администрация Переславля-Залесского»

С инициативой строительства дороги выступил собственник земельного участка около деревни ОАО «НПО Геофизика-ТНВ». Дорога нужна для проезда к земельным участкам. В ходе общественного обсуждения местные жители выразили опасение, что дорога нужна для застройки прибрежных территорий коттеджами. Участники обсуждений считают, что строительство дороги приведет к росту антропогенной нагрузки на Плещеево озеро и прилегающие особо охраняемые природные территории, земля заявителя долгое время не используется, а участки, где предлагают сделать дорогу, не входят в границы населенных пунктов и являются ООПТ.

По данным администрации, в слушаниях принял участие 81 человек, все участники проголосовали против строительства дороги.

Алла Чижова