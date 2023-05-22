Экс-директора коммерческой организации Московской области осудили за подкуп специалиста предприятия в Сарапуле

В Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении 59-летней жительницы Московской области, которую признали виновной в коммерческом подкупе сотрудницы предприятия в Сарапуле (п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, женщина руководила компанией, занимающейся оптовой торговлей топливом и подобными продуктами, и в 2015 году связалась со специалистом по материально-техническому снабжению сарапульского предприятия. Женщина намеревалась заключить договоры на поставку товарно-материальных ценностей и согласилась на предложение сотрудницы предприятия о систематической передаче ей денег. За это она обещала оказать содействие в покровительстве и продвижении интересов торговой компании.

Всего в период с 2015 по 2017 годы директор организации передала специалисту предприятия больше 403 тыс. руб. подкупа.

Суд назначил директору компании штраф в размере 100 тыс. руб. В отношении сотрудницы предприятие уголовное дело рассмотрено судом в годом ранее. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также назначили два года испытательного срока.