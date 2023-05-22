Дело о получении взяток в балаковской теплице передали в суд

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области передал в суд дело бывшего начальника одного из отделов некой коммерческой сельскохозяйственной организации Балакова. Фигуранту инкриминируют по два эпизода получения должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и в значительном (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 10 июля 2017 года по 10 октября 2021-го «начальник одного из отделов организации, специализирующейся на выращивании овощей и иных сельскохозяйственных культур, единственным акционером которой является Российская Федерация» получил от представителей четырех организаций взятки общей суммой 750 тыс. руб. За незаконное вознаграждение должностное лицо способствовало отбору компаний в качестве поставщиков.

Обвиняемого вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Саратовской области. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение, вместе с ним дело передали в Балаковский районный суд.

В Балаковском районе расположено только одно подходящее под описание СКР предприятие. АО «Волга» — тепличное хозяйство, единственным бенефициаром которого является Саратовская область. Преимущественно в «Волге» выращивают овощи и цветочную рассаду.

В период совершения преступления АО «Волга» возглавлял ныне зампред правительства Саратовской области — министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

Дарья Васенина