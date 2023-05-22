Перевозки грузов поездами, следующими по согласованному с клиентами графику, выросли в 1,8 раза на СКЖД в январе-апреле

Более 160 поездов отправлено со станций СКЖД в январе-апреле 2023 года в рамках предоставления услуги перевозки грузов по согласованному с клиентами графику отправления и прибытия. Они проследовали в 21 направлении.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой РЖД Фото: представлено пресс-службой РЖД

Так, например, грузоотправителями были востребованы направлении Темрюк – Шувакиш (Екатеринбург) и Новороссийск – Селятино (Московская область).

За четыре месяца в рамках предоставления данного сервиса было доставлено около 110 тыс. тонн грузов, что в 1,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что услуга перевозки грузов по согласованному с клиентами графику позволяет сократить время нахождения груза в пути, а также оптимизировать использования складских мощностей и подвижного состава, что позволяет грузоотправителям снизить затраты на организацию перевозок.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"