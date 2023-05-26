«Российский банковский сектор быстро адаптировался»

О перспективах развития банковского сектора, какие направления финансовых услуг могут стать приоритетными, что они могут дать кредитным организациям, рассказал “Ъ” директор по розничному бизнесу Росбанка Вячеслав Дусалеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Дусалеев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Вячеслав Дусалеев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— На фоне ужесточения регулирования, продолжения падения доходов населения и сохранения макроэкономической нестабильности насколько остро перед банками стоит задача поиска новых ниш и новых путей получения дохода?

— Это аксиома, которая не требует доказательств. На банковском рынке, в частности в рознице, крайне велика конкуренция. 10–15 лет назад это был рынок банкира: у населения была одна карта либо ее не было вообще, люди выстраивались в очередь в банк за тем или иным продуктом. Сейчас это далеко не так.

— Несмотря на все, что случилось с российским банкингом в прошлом году?

— Российский банковский сектор оказался очень гибким и быстро адаптировался. Экономически случился процентный риск, когда мы попали в «ножницы»: кредиты длинные, выданные по 10-процентной ставке, а депозиты, которые фондируют уже выданные кредиты, взлетели в цене по 20-процентной ставке. Это ударило по финансовому результату у банков. Но это нормальная история, все банки готовятся к таким ситуациям: есть кредитные риски, с ними банки сталкиваются регулярно, а в прошлом году случился процентный риск. Банки с более рискованной бизнес-моделью получили большие убытки, с менее рискованной — меньшие, а кто-то вообще смог заработать.

Нам всем стало чуть сложнее, но не критично. С точки зрения цифровизации, развития каналов коммуникации с людьми, развития банкинга в целом, мне кажется, сектор получил мощный стимул. Решения в части замены Apple Pay, например, уже есть на рынке — те же платежные стикеры. Так что надо искать нетривиальные ответы на нетривиальные вопросы.

— И какие из них банки ищут и еще могут найти?

— Мы все понимаем, что ограничить клиента одним банком сегодня невозможно. В крупных городах у людей в среднем по три банковские карты. И банки чаще всего конкурируют за позицию первого — чтобы именно твоя карта была первой в кошельке. Как этого добиться?

До сих пор, конечно, применяется способ «коврового бомбометания»: предлагать продукты всем, ища того, кто в настоящий момент окажется склонным к покупкам. Есть более тонкие способы. Банки разрабатывают и применяют искусственный интеллект, чтобы с его помощью анализировать различные триггеры, поведение и трансакции клиента, понимать, потребность в каком финансовом продукте у него есть сейчас, и предложить ему решение в нужный момент.

Еще один способ — предодобренные решения. Банк показывает такие решения клиенту, чтобы он помнил, что банк — это его партнер и он в любой момент может на него положиться.

— По таким предложениям очень зачастую клиенты получают отказы.

— Да, этот метод связан с большим количеством негатива. Речь идет о предварительном одобрении, основанном на собственных расчетах банка, без учета кредитной истории клиента. И только после того, как клиент выразил заинтересованность в продукте, дал банку согласие на проверку информации в БКИ, у банка складывается понимание того, может он одобрить тот или иной продукт этому клиенту. И часто одобрения не происходит.

Другой путь — это когда клиенту формируют полностью одобренное кредитное предложение, где не начинаются проверки кредитоспособности клиента только после его согласия и заинтересованности в получении продукта. Клиент должен видеть в приложении банка сразу только то, что он реально сейчас может получить, реальную картину. Это то, над чем мы в банке хотим сконцентрироваться в кредитном бизнесе. Создать и перейти на модель полностью одобренных продуктов.

— Без информации из БКИ?

— Как это технически сделать, я пока не могу сказать. Мы поставили перед собой цель — полностью одобренные предложения для клиентов. И сейчас ищем решения для ее реализации, создаем техническую и аналитическую базу для этого.

— Но это получается возможным только для зарплатных клиентов?

— Сначала, конечно, будем пробовать на сегменте с минимальным риском — на зарплатных клиентах. Потом подключим клиентов банка с положительной кредитной историей, про которых мы много знаем (они раньше кредитовались у нас, успешно гасили кредиты, они являются пользователями депозита, имеют накопительный счет, дебетовую карту). И третий этап, чтобы всем категориям клиентов банк мог сделать полностью одобренное продуктовое предложение.

— И когда этот этап может осуществиться?

— Думаю, что на горизонте пяти лет такие технологии появятся. Вся информация о пользователе, которая сегодня существует в разрозненном виде и на разных носителях, включая все предложения, доступные для него от разных поставщиков услуг, в том числе и банков, должна быть в некой единой и централизованной базе. И останутся ли банки в этой единой системе с собственным интерфейсом — большой вопрос. Возможно, они будут глубоко «под капотом».

— Под капотом чего? Государства?

— Я верю в метавселенные, думаю, эта история еще выстрелит. Проще всего это видно в недвижимости: ипотека сама по себе не продается, продается объект недвижимости, и ипотека продается там, где продается вид недвижимости. Ипотека, продукт банка, идет под капотом объекта недвижимости. И так должно быть со всеми ежедневными и не очень потребностями клиента.

— У России будет своя метавселенная? Или подойдет запрещенная от Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и запрещена)?

— Я ушел из Facebook — и ничего, пользуюсь VK. VK активно развивается. У нас метавселенная вполне может быть создана и на базе госуслуг. Это моя гипотеза.

— Как Росбанк меняет свою бизнес-модель прямо сейчас? Пока «завтра» еще не пришло.

— Наша задача — сделать единый кредитный лимит на все продукты. Сейчас в банках, и у нас в том числе, формируются «продуктовые колодцы». По кредитным картам выращивают и собирают свою экспертизу отдельно. Ипотека — выращивает и собирает свою экспертизу тоже отдельно. Мне же представляется единая аналитика и экспертиза, на основании которой клиент, обратившийся в банк, будет получать единый лимит.

— То есть вы хотите одобрять клиенту сумму, а он будет решать, в виде какого продукта ее получить? Но в разных продуктах разные ставки, разные риски.

— Пока ясно только то, что разные «кредитные движки» нужно объединить в один большой двигатель, изучать для начала, как себя клиент будет вести с одобренным лимитом. Ведь сложнее всего поменять идеологию людей, мотивировать сотрудников разных отделов «дружить» между собой, убрать эти «колодцы» из бизнес-моделей. Сейчас же у каждого отдела свои KPI, они настроены на клиента и его потребности, но могут по касательной соотноситься с KPI коллег из другого подразделения, которые точно так же работают с этим клиентом.

А сейчас, например, регулятор ужесточает макропруденциальные лимиты, банкам нужно снижать долю длинных необеспеченных кредитов наличными. Казалось бы, есть прекрасное решение: кредит под залог. Выгода для клиента — более низкая ставка, выгода для банка — наличие залога, меньшие риски, меньшие резервы. Но сейчас в банках такое, казалось бы, очевидное решение, упирается в вопрос: где этот кредит учесть — в кредитах наличными или в ипотечных кредитах?

И вот представьте. Приходит клиент, хочет взять кредит наличными на 7 млн руб. сроком на семь лет. Он попадает в «колодец» кредитов наличными, и ему с большой вероятностью отказывают. Моя же задача трансформировать бизнес-модель банка так, чтобы клиент получил вариант решения своей задачи, чтобы ему вовремя предложили такой продукт, который банк ему точно одобрит и который точно решит его задачу.

— Покупка Росбанком в начале года МФО — тоже часть этой стратегии?

— Наша задача — дать клиенту максимальный выбор.

— Я могу зайти в мобильное приложение Росбанка и взять микрозаем?

— Пока нет, но в перспективе.

— Но можно же выдать клиенту кредитную карту с лимитом в 15 тыс. руб. Зачем для этого МФО?

— Это разный бизнес. Ну и мы видим, что в других банках, у лидеров рынка, МФО есть.

— Мало у кого успешный.

— Я вижу другое. Есть успешные кейсы у лидеров розничного рынка.

— И все. А у крупнейших — ВТБ, например, недавно заявил о запуске микрозаймов — направление пока не слишком эффективно реализуется.

— Сложно комментировать, это лучше уточнить у коллег из ВТБ. В целом запуск любого нового продукта и клиентского пути занимает много времени. Делать выводы на основании первых MVP-решений рано.

— Росбанк выдает уже микрозаймы или нет? Под какую ставку? 365% годовых?

— Мы сейчас строим инфраструктуру. Делаем пилот. МФО — лишь одна из составляющих. Да, по важности, по объему всего кредитного бизнеса, это 3–5%, но эта незначительная составляющая бизнеса позволит банку сохранить этих клиентов внутри группы, изучить их поведение и уже одобрить более значимые продукты. Тогда они не уйдут в другой банк.

— То есть будущее банкинга не в МФО.

— Да нет, конечно. Это подстройка, реакция банковского сектора на текущее регулирование, на экономическую ситуацию.

— Коллекторы последнее время говорят об активизации банков на рынке просрочки. У Росбанка традиционно сильный коллекшен. Считаете ли вы этот сегмент перспективным, почему? Какая доля в выручке банка приходится на него?

— В Росбанке направление взыскания развилось сильно и дальше и глубже, чем работа с собственной просроченной задолженностью. Мы покупаем портфели с рынка, опираясь на собственные мощности, значительно превышающие то, что требуется для работы с просрочкой в собственном портфеле. Мы покупаем просроченные автокредиты, кредиты наличными, кредитные карты. Но доходы от внешнего взыскания незначительны в общих доходах розничной бизнес-линии.

— А небанковскую просрочку покупаете?

— Если говорить про МФО, то с ними мы бы предпочли работать по принципу продажи технологий и лицензий, чтобы компании могли использовать наши технологии и цифровые наработки и переходить на новые, более тонкие модели общения с клиентами. Тенденция, которую мы сейчас видим, и новый сегмент, в который заходим в части взыскания,— это работа с дебиторской задолженностью компаний. Возможно, мы сами будем покупать, но скорее — предоставлять технологии и мощности.

— Некоторые банки выходят или как минимум декларируют выход в сегмент BNPL. Но этот продукт пока не регулируется ЦБ. Интересно ли вам это направление?

— Для клиента он интересен: ты можешь сейчас купить, а платить потом, причем без процентов. Из минусов — продавец товара точно заложит в цену все проценты. В ипотеке в прошлом году были очень популярны ставки под 0,1%, когда застройщики субсидировали ставку и покупали эту низкую ставку. К чему это привело? К тому, что стоимость квартиры в итоге была выше, если сравнить ее со стоимостью объекта недвижимости без ипотеки. Так что, мы посмотрим сначала, как BNPL выстроится и разовьется на российском рынке. И наверное, мы будем здесь придерживаться такой стратегии, которая называется «следование за лидером».

— И у кого сейчас лучшая практика в этом сегменте?

— На мой взгляд, пока ни у кого.

Интервью взяла Полина Трифонова