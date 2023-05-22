Прокуратура Красноярского края проверяет УГИБДД из-за роста числа ДТП

В Красноярском крае региональная прокуратура начала проверку УГИБДД из-за увеличения числа ДТП с пострадавшими. Рост фиксируется два последних года, отмечают в ведомстве. «Причина каждого второго случая - неудовлетворительные дорожные условия. Своевременный и качественный ремонт ям и выбоин зачастую не проводится. В период выпадения обильного снега дороги вовремя не очищаются», - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Как указывают правоохранители, со стороны УГИБДД не принимается достаточных мер к побуждению владельцев автодорог следить за ними. При наличии оснований по инициативе Госавтоинспекции за последние годы ни один глава муниципалитета не привлечен к ответственности за нарушения правил содержания местных автодорог.

В целом органами прокуратуры выявлены нарушения более чем в 48 городах и районах края, в том числе в Красноярске, Норильске, Канске, Ачинске, Железногорске и др.

В конце 2022 года Госавтоинспекция РФ представила антирейтинг регионов по уровню аварийности на автомобильных дорогах за прошедшие десять месяцев. Ситуация в Сибирском федеральном округе оказалась несколько хуже, чем в целом по России. Число дорожных аварий в целом по округу сократилось минимально, однако количество их жертв выросло. В Красноярском крае произошло на 1% ДТП больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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Лолита Белова