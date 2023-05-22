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Пермские бизнесмены, поставившие в больницы технический кислород под видом медицинского, получили условные сроки

Свердловский районный суд признал пермских бизнесменов Олега Шашмурина и Сергея Фукалова, поставивших в краевые больницы технический кислород вместо медицинского, виновными в фальсификации. Как сообщает Properm.ru, господину Шашмурину назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Господин Фукалов приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Оспаривать приговор бизнесмены не планируют. Они признали свою вину частично и ранее вернули медицинским учреждениям 3,7 млн руб.

Фото: Properm.ru

Фото: Properm.ru

Вместе с тем подсудимые затеяли несколько гражданских и арбитражных споров между собой на общую сумму свыше 199,2 млн руб.

Уголовное дело в отношении Олега Шашмурина и Сергея Фукалова было возбуждено в феврале 2022 года. По версии следствия, в 2021 году обвиняемые продали в больницы Перми, Березников, Соликамска, Краснокамска и Чусового жидкий технический кислород вместо медицинского. Всего таким образом в медицинские учреждения было поставлено более 500 тонн технического кислорода.

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