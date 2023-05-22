Для культурных водителей

Сегодня, когда автомобиль для многих снова стал роскошью, а не средством передвижения, самое время вспомнить, что за свою без малого полуторавековую историю «безлошадный экипаж» успел стать мультикультурным явлением, оставившим свой след не только в развитии науки и техники, но и в истории дизайна, моды, кино и много чего еще, не имеющего отношения к перемещению водителя и его пассажиров из точки А в точку Б. Об этом, собственно, нам и напоминает каждое лето фестиваль «Автокультура».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Автокультура Фото: Автокультура

В нынешнем году темой события станет «Автомобиль как искусство». В парке среди зелени и скульптур посетители мероприятия обнаружат 130 редких экземпляров автомобилей и мототехники, которые в обычное время не встретишь на улицах, ибо он, как правило, скрыты в частных коллекциях, музейных складах и реставрационных мастерских. На их примере организаторы мероприятия предложат обсудить искусство дизайна и инженерии, авангард в автопроме, автомобиль как отражение культурного кода эпохи, эстетику редких экземпляров и многое другое.

Причем, посетители фестиваля смогут обсудить это не только между собой, но и со специалистами. В течение трех дней на фестивале будет работать лекторий, где известные деятели в мире автопрома, автоспорта и других смежных отраслей примут участие в различных тематических дискуссиях. Спикеры поделятся своим опытом, расскажут про тонкости реставрации и основные школы автомобильного дизайна, а также приоткроют закулисье автоспорта и обсудят, как он влияет на повседневную жизнь водителя.

Помимо уже узнаваемых элементов «Автокультуры» в этом году наполнение фестиваля будет расширено арт-зоной, которую художники и начинающие дизайнеры смогут превратить в настоящий «автовернисаж» для всех гостей фестиваля, создавая наброски, скетчи и рисунки на автомобильную тематику в реальном времени.

Денис Токмаков