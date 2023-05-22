На Кубани выявили 19 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 19 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
В Краснодаре выявили восемь случаев, в Сочи — три, Новороссийске и Крымском районе — по два. Еще по одному положительному тесту получили в Анапе, Гулькевичском, Кореновском и Тимашевском районах.
На амбулаторном лечении находятся 178 человек, в стационарах — 97 человек. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 362 558 случаев. Из них с выздоровлением выписали 351 083 человека, скончались — 11 200 пациентов.
Читайте нас в Telegram