На Кубани выявили 19 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 19 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре выявили восемь случаев, в Сочи — три, Новороссийске и Крымском районе — по два. Еще по одному положительному тесту получили в Анапе, Гулькевичском, Кореновском и Тимашевском районах.

На амбулаторном лечении находятся 178 человек, в стационарах — 97 человек. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 362 558 случаев. Из них с выздоровлением выписали 351 083 человека, скончались — 11 200 пациентов.

Татьяна Ручкина

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