В Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по делу о мошенничестве на 19 млн рублей

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей ООО «Тамбовкапиталстрой» и ОАО «Жилстрой» Алексея Гусева и Сергея Крючкова. Они обвиняются групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 19 млн руб.

По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2014 года обвиняемые организовали подготовку и подписание фиктивной документации о производстве строительных работ между подконтрольными им организациями, обеспечив условия для создания и накопления кредиторской задолженности перед одной из фирм. Позже, под предлогом погашения несуществующей в действительности задолженности, обвиняемые похитили 19 млн руб., якобы принадлежащие «Жилстрою».

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Тамбова.

Владимир Зоркий