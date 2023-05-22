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В Татарстане могут учредить совет по вопросам повышения качества жизни населения

Власти Татарстана планируют создать совет по вопросам повышения качества жизни местного населения. Проект указа об этом опубликован на портале правовой информации региона.

Совет будет формировать предложения по приоритетам реализации политики в соцсфере, подготавливать предложения по совершенствованию законодательства региона в данной области, рассматривать приоритетные проекты, а также участвовать в анализе результатов рейтинга качества жизни граждан, которое формируется агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Согласно документу, главой совета будет раис Татарстана Рустам Минниханов, а его замом — заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу. Она продлится до 29 мая.

"Ъ-Казань"

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