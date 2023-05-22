С 26 мая из Москвы в Керчь запустят дополнительный поезд

С 26 мая железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» назначил дополнительный поезд сообщением Москва — Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Поезд «Таврия» №159/160 будет ехать от Казанского вокзала до Керчи около 29 часов. Состав будет отправляться из столицы утром и прибывать в Крым уже на следующий день в обед. В обратном направлении поезд будет выезжать ранним вечером и прибывать в Москву на следующий день до полуночи. Также рассматривается возможность запустить дополнительные рейсовые автобусы от станции Керчь — Южная до курортов полуострова, а также до автовокзала Керчи.

Поезд будет состоять из новых купейных вагонов с душем. Также в них создали багажное купе, новую систему подачи питьевой воды. Дополнительно в одном из двух санузлов есть пеленальный столик, а в другом — полноценная душевая.

Татьяна Ручкина

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