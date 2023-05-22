Плантацию конопли обнаружили полицейские в гараже арзамасца

Полицейские задержали двух жителей Арзамаса, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Из гаража одного из фигурантов оперативники изъяли 22 куста конопли, сообщили в региональном управлении МВД.

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Кроме того, полицейские обнаружили у подозреваемых свертки с коноплей массой около 60 грамм, 11 расфасованных пакетиков с растительным веществом массой около 160 грамм, весы и оборудование для культивирования каннабиса.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Елена Ковалева