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Плантацию конопли обнаружили полицейские в гараже арзамасца

Полицейские задержали двух жителей Арзамаса, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Из гаража одного из фигурантов оперативники изъяли 22 куста конопли, сообщили в региональном управлении МВД.

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Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

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Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Кроме того, полицейские обнаружили у подозреваемых свертки с коноплей массой около 60 грамм, 11 расфасованных пакетиков с растительным веществом массой около 160 грамм, весы и оборудование для культивирования каннабиса.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Елена Ковалева

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