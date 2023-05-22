Жители еще двух литеров NEO-квартала «Красная площадь» получили ключи

20 мая «Ромекс Девелопмент» организовал праздник для новоселов краснодарского ЖК



Застройщик NEO-квартала «Красная площадь» в краевой столице организовал праздник еще для 550 семей. Жители получили ключи от квартир в 12 и 13 литерах. Перед новоселами выступили кавер-группы, были организованы мастер-классы для детей, аниматоры и аквагрим. Владельцы квартир угощались сладкой ватой и получали подарки от «Ромекс Девелопмент».

Как отмечает застройщик, в NEO-квартале «Красная площадь» предусмотрены разнообразные возможности для активного отдыха и здорового образа жизни: воркаут-площадки, тренажерные зоны, спортивные площадки. Для любителей прогулок на территории квартала созданы уютные зеленые зоны.

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«Но главное, что делает NEO-квартал «Красная площадь» по-настоящему уникальным - это его архитектура и дизайн. Каждый дом имеет свой стиль и характер, что создает особую атмосферу и делает жизнь по-настоящему яркой и запоминающейся», - рассказали в компании.

В новых домах Neo-квартала «Красная площадь» каждая деталь продумана до мелочей. Дизайнерские холлы украшены стильными элементами, зеркалами, которые выглядят элегантно, а также создают ощущение простора и света. Бесшумные лифты работают по современным технологиям и обеспечивают комфорт и безопасность.

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Все квартиры сдаются в предчистовой отделке. Для удобства жителей на территории комплекса уже работает школа на 1875 мест, возводится детский сад, всего их будет три.

«Новые дома сданы точно в срок вместе с благоустроенной территорией и уникальной детской площадкой. Уже на празднике выдаче ключей юные новоселы смогли поиграть на ней и зарядиться яркими эмоциями», - рассказали в «Ромекс Девелопмент».

В начале апреля застройщик выдал ключи новоселам литера №11 NEO-квартала «Красная площадь». Проект строится в Краснодаре по принципу «город в городе», он включает более 50 домов на территории 52 га.

«Ромекс Девелопмент» создает уникальные жилые пространства. В Краснодаре и Новороссийске жилые комплексы от застройщика пользуются особой популярностью. А наши дольщики отмечают из года в год качество жилья, продуманный дизайн и комфортную обстановку. Но самое главное – они чувствуют заботу и внимание к каждой детали», - отметили в компании.

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romexdev.ru

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