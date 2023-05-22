На ул. Вавилов в Ростове начинается переустройство коммуникаций

В ближайшее время в рамках реконструкция улицы Вавилова в Ростове-на-Дону начнутся работы по переустройству коммуникаций. Об этом сообщило региональное министерство региональной политики и массовых коммуникаций со ссылкой на заместителя губернатора– министра транспорта Владимира Окунева.

По данным ведомства, в ходе работ будут переустроены сети связи, газопровода, а также порядка 3,5 км ливневой канализации, за границы зоны отвода будет вынесено более 2 км магистрального водопровода и 1,5 км линий электропередачи,

Контракт на масштабную реконструкцию улицы Вавилова протяженностью 3,5 км был заключен в 2022 году с целью повышения транспортной доступности микрорайона «Суворовский». Завершить работы планируется в 2025 году,.

Сергей Иванов