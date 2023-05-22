Строящийся квартал «А101 Лаголово» в Ленобласти свяжут бульваром с Красным Селом

Строящийся вдоль Гатчинского шоссе на границе с Петербургом в Ленинградской области квартал «А101 Лаголово» свяжется с Красным Селом и деревней Виллози велопешеходным бульваром длиной 2,8 км, сообщила пресс-служба ГК «А101». Проект планируется реализовать к 2025 году.

Первый этап, включающий строительство проезжей части и променада для пешеходов с велодорожками, завершат в течение 2024 года. В рамках второго этапа, по договоренности с администрацией поселка Виллози, ГК «А101» на участке 600 м бульвара, примыкающего к территории жилого района «А101 Лаголово», создаст спортивную и рекреационную инфраструктуру. В дальнейшем направление планируется связать с остальной сетью велепешеходных маршрутов и экоропами Петербурга и Ленобласти.

«Таким образом точки притяжения в локации привлекают дополнительный трафик, в том числе туристический, а для жителей новых районов подобные объекты за счет повышения доступности становятся естественным продолжением городской среды»,— прокомментировала Главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина.

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