С космодрома Байконур запустят ракету с логотипом 300-летия Перми

На космодроме Байконур завершилась установка космической ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на корпус летательного аппарата нанесены символы, посвященные 300-летию Перми. «Пермский край вносит огромный вклад в развитие отрасли. Благодарим коллег из Роскосмоса, которые поддержали это начинание. Это подтверждает высокий уровень и профессионализм специалистов наших предприятий и еще раз доказывает, что нам есть чем гордиться»,— отметили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Пуск ракеты запланирован на 24 мая в 15:56 по московскому времени. На «Прогрессе МС-23» предстоит доставить свыше 2,4 тонны грузов на международную космическую станцию, в том числе около 500 кг топлива для дозаправки станции, около 630 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также более 1,3 тонны ресурсного оборудования и инструментов, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.