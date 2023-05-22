В Свердловской области нашли мертвой 15-летнюю школьницу

В Слободо-Туринском районе (Свердловская область) нашли мертвой 15-летнюю школьницу, пропавшую 20 мая. В тот день она вышла из дома и не вернулась. В пресс-службе СУ СКР по региону «Ъ-Урал» сообщили, что следователи сейчас устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что все материалы, собранные по данному ЧП, направлены для принятия процессуального решения в региональный СКР.

«Берегите детей – не оставляйте их без присмотра. Искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка»,— отметил полковник Горелых.

По информации «Комсомольской правды», погибшая девочка была ученицей коррекционной школы. Якобы она могла совершить суицид.

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