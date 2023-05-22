В честь Героя Советского Союза Мавлида Висаитова в Ростове открыта мемориальная доска

В жилом районе «Суворовский» Ростова торжественно открыта мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Мавлида Висаитова, сообщило областное министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Инициатором мероприятия стал председатель Ростовской региональной культурно-просветительской общественной организации чеченцев «Кавказ» Руслан Мальсагов. По его предложению ранее в честь Мавлида Висаитова была названа одна из улиц микрорайона «Суворовский». Средства на изготовление мемориальной таблички собраны членами организации «Кавказ».

Мавлид Алероевич Висаитов в годы Великой Отечественной войны командовал 255-го отдельным Чечено-Ингушским кавалерийским полком и 6-й гвардейской кавалерийской дивизией 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Белорусского фронта.

Сергей Иванов