«Для чиновников это просто некий ритуал, который сопровождает любой крупный форум»

На прошлой неделе в правительстве Башкирии сообщили, что белорусский холдинг «Белкоммунмаш» и МУП «Управление инфраструктурой транспорта» (УИТ) Уфы намерены создать совместное производство трамваев на площадке УИТ. По словам министра транспорта Башкирии Александра Клебанова, уфимское предприятие располагает необходимыми производственными площадями и штатом сотрудников, что позволяет проводить капремонт тележек и крупноузловую сборку трамваев. Кроме того, создание нового предприятия позволит модернизировать подвижной состав рельсового электротранспорта в Уфе. Соглашение с «Белкоммунмашем» планируется подписать в рамках X форума регионов России и Белоруссии, который пройдет в Уфе с 26 по 28 июня. Аналитик, специалист по антикризисному управлению в сфере транспорта Олег Арефьев считает, что эти планы останутся на бумаге, а анонсированы только ради того, чтобы было что подписать на форуме. Чтобы эксплуатировать новые трамваи, необходима модернизация инфраструктуры, на которую понадобятся серьезные вложения.
Фото: Из личного архива
Относительно планов создать совместно с Белоруссией на базе УИТ трамвайный завод, боюсь, что все это так и останется планами, более того, их реализовывать никто не планирует. Просто необходимо что-то подписать на форуме, а тема электротранспорта для Уфы всегда была актуальной.
Для начала стоит заметить, что организовать сборочное производство не так сложно. Обычная практика, когда на трале приезжает практически собранный вагон, к которому на месте что-либо приворачивают,— и вот вам трамвай, «произведенный» в Уфе. При этом можно даже не учитывать, что вся инфраструктура, включая трамвайные депо, на базе которого можно организовать такое сборочное производство, сегодня является частью конкурсной массы, которая подлежит реализации в рамках банкротства МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ).
Оно признано социально значимым, соответственно, на возможного покупателя будет наложено обременение в виде обязательства в дальнейшем продолжать производственную деятельность по перевозке пассажиров в Уфе, а на таких условиях его даже за минимальную цену никто не купит. После проведенных по закону трех торгов и предложения его кредиторам, которые, естественно, не проявят желания заниматься этой деятельностью, все имущество, как нереализованное, передадут городу, а он его передаст МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы» в оперативное управление. В данный момент это имущество у него в аренде.
Только вопрос совсем в другом: нам такой проект зачем? Если даже мы сможем организовать совместное производство, что будем делать с этими новыми трамваями? Купим себе? На какие деньги и где их будем эксплуатировать? Наша инфраструктура, включая контактную сеть и рельсо-шпальную решетку, такие трамваи эксплуатировать практически не позволяет. Необходима серьезная модернизация, которую делать, опять же, некому и не на что. Мы уже несколько лет рассказываем сказки про офсетный контракт, не совсем понимая его смысл, и не можем купить троллейбусы у уже работающего на базе еще одного белорусского производителя подвижного состава — Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.
Тем более нужно понимать, что трамваи не собирают как легковые машины и потом не продают через салон. Каждый трамвай собирается и комплектуется под конкретное техзадание и уже заключенный контракт. Будем продавать их на российском рынке? Так белорусы и сами могут их с таким же и даже большим успехом продавать, тем более что в европейскую часть им их везти ближе, не нужно крюк через Уфу делать. Да и в целом российский рынок трамваев довольно небольшой и уже давно плотно и серьезно поделен, а учитывая срок службы трамвая, довольно быстро насыщаем.
Конечно, можно предположить, что ОАО «Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш”» планирует в Башкирии запустить проект аналогичный тому, который они реализуют в Нижнем Новгороде, когда местное производство трамваев по тому же принципу имеет основную задачу — обеспечить потребности самого Нижнего Новгорода. По смыслу это та же концессия, учитывающая модернизацию и развитие инфраструктуры. Проект довольно интересный и при правильном подходе имеет право на жизнь, более того, для Уфы даже может стать решением проблемы. Но это соглашение, как минимум в том виде, в котором оно анонсируется, не подразумевает именно такого развития событий. В данном случае было бы более логично пописывать совсем другое по смыслу и более серьезное по содержанию соглашение.
Но повторюсь, если судить по всему происходящему, само решение подписать этот документ возникло довольно спонтанно, никто даже не вникал в смысл. Для чиновников это просто некий ритуал, который обязан сопровождать любой крупный форум, на нем должны подписываться соглашения, чем больше, тем лучше и совсем не важно, что с ними будет дальше.