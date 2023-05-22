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Тюменский губернатор Моор выступил против отмены моратория на проверки бизнеса

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил против отмены моратория на проверки бизнеса. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания федерального форума «Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей» в Тюмени. По мнению главы региона, предпринимателей нужно продолжать защищать.

Фото: Пресс-служба губернатор Тюменской области

Фото: Пресс-служба губернатор Тюменской области

Александр Моор также планирует в ближайшее время внести в областную думу законопроект о продлении на пять лет льготы по упрощенной системе налогообложения и сохранении ставок 5% и 4%.

«Чтобы поддержать предпринимателей во время пандемии, мы значительно снизили ставки по налогам для малого и среднего бизнеса. Для тех, кто платил по упрощенной системе налогообложения по схеме "доходы минус расходы", она составляла всего 5 %. Для тех, кто отчислял в бюджет по системе "доходы", — 4%»,— пояснил глава региона. Он отметил, что в других российских регионах ставки могут достигать 15%.

По словам губернатора, благодаря данной мере поддержки в 2022 году малые и средние предприятия Тюменской области сэкономили более 9 млрд руб.

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