На пермский рынок наружной рекламы зашел новый игрок

Администрация Перми подвела итоги аукционов на право размещения рекламных конструкций. В общей сложности на торги был выставлен 21 лот. Как следует из протокола аукциона, размещенного на муниципальной торговой площадке, большую часть из них забрали иногородние компании. Так, пять лотов достались казанскому ООО «Инсайт Медиа», подконтрольному владельцам компании «РИМ», которая занимает около трети рекламного рынка Перми. «Инсайт Медиа» разместит в Перми два светодиодных экрана, сити-борд, сити-формат и рекламный щит. За право разместить все эти конструкции компания предложила заплатить в общей сложности 17,6 млн руб. Само ООО «РИМ» выиграло два лота на размещение сити-форматов на сумму 413,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Четыре лота на размещение сити-бордов на сумму 1,5 млн руб. получила столичная компания — ООО «Апр-Сити/ТВД», лицензированное оператором наружной рекламы Russ Outdoor, который занимает второе место по количеству размещаемой в краевой центре рекламы.

Еще одна московская компания — ООО «Столица Медиа» — выиграла два лота на установку светодиодных экранов (11,3 млн руб.). Ранее эта компания не присутствовала в Перми. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее единственным учредителем является монтажер, член Академии Российского телевидения Галина Порохня. Выручка ООО по итогам 2021 года — 60,1 млн руб., чистая прибыль — 5,7 млн руб.

На долю пермских предпринимателей пришлось восемь лотов. Право на размещение двух светодиодных экранов и двух сити-бордов (13,8 млн руб.) получил ИП Дмитрий Мясников. Два экрана и один сити-борд (9,8 млн руб.) сможет установить ИП Борис Галкин. Пермское ООО «Завод “Синергия”» разместит в городе световую стелу за 21,8 тыс. руб.

На 20 июня назначен еще один аукцион на право размещения в Перми рекламных конструкций. На нем планируется разыграть 11 лотов.