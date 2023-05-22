«Дарение в пользу чужих людей должно настораживать»

Партнер уфимской юридической компании «Башгурд» Тимур Якупов совместно с депутатами Курултая республики разработал законопроект, который должен противостоять мошенникам, оформляющим квартиры россиян по договорам дарения. Если законопроект будет принят депутатами Госдумы, договоры дарения (кроме сделок между ближайшими родственниками) должны будут заверяться нотариально. По мнению господина Якупова, эта инициатива, в том числе, разгрузит российские суды, в которых рассматриваются десятки тысяч исков о признании договоров дарения недействительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

Осенью 2022 года к нам за юридической помощью обратилась 89-летняя бабушка, с просьбой помочь вернуть ее квартиру, которую она, по непонятным для нее самой причинам, подарила бывшему квартиросъемщику. По словам бабушки, бывший квартирант предложил ей помощь по хозяйству для оказания которой нужно подписать некоторые документы. Так она оказалась в МФЦ, где, не вчитываясь, подписала договор дарения.

В таких делах выйти победителем на стороне истца весьма сложная задача. Подарить недвижимость легко, а вот вернуть ее практически невозможно. Обращения в правоохранительные органы бесперспективны, так как они выносят отказной материал, указывая на спор о праве. Поэтому единственной надеждой для тех, кто поддался внезапному порыву и поспешил с дарением, либо был введен в заблуждение или не разобрался с природой заключаемой сделки, остается суд. Обращаясь к Фемиде, даритель должен готовить себя к долгой и напряженной борьбе, так как такие дела после первой инстанции по обыкновению уходят в апелляцию, а потом в кассацию.

Результат во многом зависит от грамотного юридического сопровождения, которое, как правило, не могут себе позволить «поспешившие с дарением» представители социально незащищенных слоев населения: пенсионеры, одинокие пожилые люди, лица, страдающие психическими заболеваниями, но не состоящие на учете, лица, злоупотребляющие спиртными напитками, наркотическими средствами.

Оспаривание договоров дарения — не единичные случаи, а внушительный пласт дел по всей стране. По данным Росреестра, только в республике в 2022 году заключено около 20 тыс. договоров, порядка 800 из которых обжалуются с привлечением Росреестра в качестве третьего лица. Количество дел, в которых Росреестр не привлечен третьим лицом, а также случаев, когда дарители не нашли сил и средств для обращения в суд, не поддается счету, так как носит латентный характер.

Мы взялись за дело бабушки, широко осветили его в СМИ и сумели вернуть ей квартиру в первой инстанции, заключив мировое соглашение, по которому ответчик признал иск. Подготовка и ведение дела, анализ судебной практики по всей России натолкнули нас на мысль о необходимости внесения изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации.

По нашему мнению, дарение недвижимости является естественным только между близкими родственниками, так как субъектный состав сторон договора объясняет мотивацию дарителя. А вот дарение в пользу «чужих людей» в условиях рыночной экономики должно настораживать и вызывать подозрения.

Маркер социального риска, на наш взгляд, требует участия нотариуса, который выявит действительную волю дарителя, разъяснит ему последствия заключения сделки и убедится, что все в порядке.

Мы обратились в Курултай Башкирии с предложением инициировать изменение федерального законодательства в области дарения недвижимости, закрепив обязательную нотариальную форму для договоров дарения недвижимости за исключением случаев, когда даритель и одаряемый являются близкими родственниками.

Курултай поддержал нашу инициативу, совместными усилиями разработан соответствующий законопроект, который нашел отклик у участников круглого стола в лице Уполномоченного по правам человека в Башкирии, представителей Верховного суда республики, прокуратуры, Следственного комитета, нотариата, адвокатуры и Росрееста.

В ближайшее время законопроект будет направлен в Государственную думу. Вероятность поддержки инициативы, на наш взгляд, высока, а это значит, что со временем количество дел, связанных с недобросовестным отъемом квартир у жителей России, должно заметно снизиться.