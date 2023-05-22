В Крыму судебного пристава подозревают в получении взяток и служебном подлоге

В Крыму пристава-исполнителя Бахчисарайского района подозревают в ряде коррупционных преступлений, в том числе в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, женщина получала взятки в размере 25 тыс. руб. за освобождение осужденных от исправительных работ. Подозреваемая подделывала документы, на основании которых оканчивала исполнительные производства.

«В настоящее время следствием установлено 38 эпизодов преступной деятельности женщины»,— говорится в сообщении.

На период предварительного следствия подозреваемую отстранили от занимаемой должности. Женщина написала явку с повинной и полностью признала вину в совершенных преступлениях. В настоящее время правонарушительница сотрудничает со следственными органами.

Анастасия Донскова

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