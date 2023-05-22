В Маниле сгорело историческое здание почты. Видео

В филиппинской столице Маниле произошел пожар в центральном здании почты страны. В результате пострадали семь человек, сообщает газета Inquirer. Причины ЧП пока неизвестны.

Бюро противопожарной защиты страны заявило, что из-за возгорания могло быть повреждено имущество на сумму около 300 млн песо ($5,3 млн). В числе пострадавших — пятеро пожарных, волонтер и местный житель.

В 2018 году Национальный музей объявил здание Главпочтамта Манилы важным культурным достоянием. Здание, спроектированное филиппинскими архитекторами Хуаном Арельяно и Томасом Мапуа, было разрушено во время Второй мировой войны и восстановлено в 1946 году.

Лаура Кеффер