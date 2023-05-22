«Бриллиант получил оценку G по цвету»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему бриллиант изумрудной огранки выделяется на фоне остальных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nationaljeweler.com Фото: nationaljeweler.com

Геммологический институт Америки недавно столкнулся с бриллиантом-рекордсменом весом 34,59 карата. «И что же тут рекордного? — спросите вы. — Слышали мы и о бриллиантах по 100 и больше карат». Рассказываю.

Огранен он из алмаза, выращенного компанией Ethereal Green Diamond LLP из Мумбая по методу СVD. Как рассказывают представители GIA, «этот выращенный в лаборатории CVD алмаз весом 34,59 карата является самым крупным выращенным ограненным алмазом, как CVD, так и HPHT, из тех, что видели в GIA». Такой комментарий дал вице-президент GIA по исследованиям и разработкам Вуйи Ванг.

Бриллиант изумрудной огранки получил оценку G по цвету, а по чистоте — VS2. Очень неплохие характеристики. Любопытно, какое украшение сделают с этим камнем. Конечно, это может оказаться просто классическое кольцо или колье. Но было бы интереснее, если бы бриллиант отдали в работу какому-нибудь ювелирному дизайнеру, создающему необычные украшения.